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Kuruluş Osman ödüllere doymadı! Avrupa Ödülleri’nde üç ödül birden

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, ödüle doymadı. Yurt içi ve yurt dışında izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Geçtiğimiz günlerde Golden Palm Ödülleri'nde aldığı dört ödülün ardından By Protokol Dergisi tarafından bu yıl ikinci kez dağıtılan Avrupa Ödülleri'nde üç ödül birden kazandı. Dizi böylece üçüncü sezonu öncesinde yedi ödül birden kazanmış oldu.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 13:56
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Kuruluş Osman ödüllere doymadı! Avrupa Ödülleri’nde üç ödül birden

ÜÇÜNCÜ SEZONA YEDİ ÖDÜLLE BAŞLADI

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman ödüle doymuyor!

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Kuruluş Osman ödüllere doymadı! Avrupa Ödülleri’nde üç ödül birden

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, By Protokol Dergisi tarafından bu yıl ikinci kez dağıtılan Avrupa Ödülleri'nde üç ödül birden kazandı.

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Kuruluş Osman ödüllere doymadı! Avrupa Ödülleri’nde üç ödül birden

'Kuruluş Osman' 15 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleştirilen organizasyonda En İyi Yapımcı Mehmet Bozdağ, En İyi Dizi ve En İyi Erkek Oyuncu Burak Özçivit ödüllerini alarak geceye damgasını vurdu.

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Kuruluş Osman ödüllere doymadı! Avrupa Ödülleri’nde üç ödül birden

Düzenlenen ödül törenine, 'Kuruluş Osman' oyuncuları Seda Yıldız, Özge Törer ve Emel Dede katıldı.

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Kuruluş Osman ödüllere doymadı! Avrupa Ödülleri’nde üç ödül birden

Geçtiğimiz günlerde Golden Palm Ödülleri'nde Yılın Yapımcısı Mehmet Bozdağ), Yılın Dizisi, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu (Burak Özçivit), Yılın Kadın Dizi Oyuncusu (Yıldız Çağrı Atiksoy) olmak üzere dört ödül birden kazanan 'Kuruluş Osman', böylece üçüncü sezonu öncesinde yedi ödül birden kazanmış oldu.