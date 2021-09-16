Kuruluş Osman ödüllere doymadı! Avrupa Ödülleri’nde üç ödül birden

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, ödüle doymadı. Yurt içi ve yurt dışında izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, Geçtiğimiz günlerde Golden Palm Ödülleri'nde aldığı dört ödülün ardından By Protokol Dergisi tarafından bu yıl ikinci kez dağıtılan Avrupa Ödülleri'nde üç ödül birden kazandı. Dizi böylece üçüncü sezonu öncesinde yedi ödül birden kazanmış oldu.