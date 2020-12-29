Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Kuruluş Osman kadrosuna 3 oyuncu birden!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitlerken kadrosunu genişletmeye de devam ediyor. Birçok usta oyuncuyu kadrosunda barındıran Kuruluş Osman'a üç yeni oyuncu dahil oldu. 40'ncı bölümde diziye katılan Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen yarın akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 15:57
Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın bu akşam ekrana gelecek 40'ıncı bölümünde kadroya katılan yeni oyuncular ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Mert Turak merakla beklenen sürpriz karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; diziye katılacak iki yeni oyuncu da duyuruldu.
İKİ YENİ OYUNCU DUYURULDU
40'ıncı bölümde; ünlü isimler Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen de ilk kez Kuruluş Osman seyircisinin karşısına çıkacak. Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen'in karakterleri şimdiden 'Kuruluş Osman' seyircisinin merak konusu oldu.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.