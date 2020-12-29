Kuruluş Osman kadrosuna 3 oyuncu birden!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitlerken kadrosunu genişletmeye de devam ediyor. Birçok usta oyuncuyu kadrosunda barındıran Kuruluş Osman'a üç yeni oyuncu dahil oldu. 40'ncı bölümde diziye katılan Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen yarın akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak.