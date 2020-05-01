Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna 3 bomba transfer gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi hiç kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı isme yer veren Kuruluş Osman dizisine Sezgin Erdemir, Çağkan Çulha ve Atılgan Gümüş katıldı. 3 oyuncu 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.