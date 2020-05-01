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Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna 3 bomba transfer gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi hiç kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı isme yer veren Kuruluş Osman dizisine Sezgin Erdemir, Çağkan Çulha ve Atılgan Gümüş katıldı. 3 oyuncu 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 18:22
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Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer!

Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen on dokuzuncu bölümü günü tüm reyting kategorilerinde zirvede kapatırken, dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı.

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Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer!

Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.

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Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer!

Hikayeye Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha ise Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday.

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Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer!

19'uncu bölümde ayrıca Moğol komuta "Böke" rolüyle "Atılgan Gümüş" de ilk kez seyirci karşısına çıktı.

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Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer!

Kuruluş Osman'ın 20'inci bölüm fragmanı ise büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.