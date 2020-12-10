Kuruluş Osman geceye damga vurdu! Reytingleri altüst etti! Osman Bey Flatyos’un tuzağından nasıl kurtulacak?

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman 37'nci bölümüyle reytingleri altüst etti. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Kulucahisar'ı fetheden Osman Bey, Yavlak Arslan'ın tuzağından kurtuldu ancak Flatyos, Osman Bey'i köşeye sıkıştırdı. Yavlak Arslan'ı ele geçiren Osman Bey, aynı anda Flatyos ve adamlarından baskın yedi ve köşeye sıkıştı. İşte Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde yaşananlar...