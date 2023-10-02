02 Ekim 2023, Pazartesi
Kuruluş Osman efsanesi geri dönüyor! Beşinci sezon kadrosu göz dolduruyor
atv'nin reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan dizi 'Kuruluş Osman' beşinci sezonuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de atv'de başlıyor. Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.
Giriş Tarihi: 02.10.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 12:44
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