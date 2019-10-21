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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!

Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar Burak Özçivit ile iligli merak edilenleri araştırmaya başladı. Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Bodrum tatili dönüşünde havaalanında objektiflere takılmış ve doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. 5 ay önce doğum yapan Evcen'in son hali herkesi şaşırttı. Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Fahriye Evcen'in zayıfladığını görenler şoke oldu. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yeni hali...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 06:48
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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almış ancak doğum nedeniyle kilo alan Evcen, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalmıştı. Anneliği dış görünüşünden daha ağır basan Fahriye Evcen, önce oğlunun sağlığının önemli olduğunu belirterek yapılan eleştirilere kulağını tıkamıştı. Evcen, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!

KİLOLU HALİ OLAY OLMUŞTU

Öte yandan havalimanında ve tatilde objektiflere yansıyan Fahriye Evcen'in kilolu halleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Pek çok kullanıcı Evcen'in kilolarını eleştirirken, güzel oyuncu sessizliğini bozarak; "Her anne, her kadın çok güzeldir!" demişti.

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!

YÜZÜ İNCELDİ

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile fotoğrafını "Aşk" notuyla paylaştı. Evcen'in suratının inceliğinden hamilelik kilolarından kurtulduğu görülüyor.

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!

ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER

Şeyla Halis

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!

Şeyla Halis (40 kilo verdi)