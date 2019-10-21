Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen şoke etti!
Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar Burak Özçivit ile iligli merak edilenleri araştırmaya başladı. Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Bodrum tatili dönüşünde havaalanında objektiflere takılmış ve doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. 5 ay önce doğum yapan Evcen'in son hali herkesi şaşırttı. Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Fahriye Evcen'in zayıfladığını görenler şoke oldu. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yeni hali...
Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:47Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 06:48