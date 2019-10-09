Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası olay oldu

Kuruluş Osman dizisinin tanıtım fragmanının bu akşam yayınlanacağı belli oldu. ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakteri ile büyük bir heyecanla beklenen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Atv ekranlarında yeni sezon yayın hayatına devam edecek olan Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Aslan Gaziantepli olan Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında doğdu.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YAPIMCISI O TARİHİ DUYURDU - VİDEO