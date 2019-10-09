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Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası olay oldu

Kuruluş Osman dizisinin tanıtım fragmanının bu akşam yayınlanacağı belli oldu. ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakteri ile büyük bir heyecanla beklenen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Atv ekranlarında yeni sezon yayın hayatına devam edecek olan Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Aslan Gaziantepli olan Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında doğdu.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YAPIMCISI O TARİHİ DUYURDU - VİDEO

DİZİNİN İLK TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Giriş Tarihi: 09.10.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 21:52
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Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası olay oldu

Kuruluş Osman dizisinin tanıtım fragmanının bu akşam (21:30) yayınlanacağı belli oldu. ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakteri ile büyük bir heyecanla beklenen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Atv ekranlarında yeni sezon yayın hayatına devam edecek olan Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YAPIMCISI O TARİHİ DUYURDU - VİDEO

DİZİNİN İLK TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

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Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası olay oldu

Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte ünlülerin akrabaları...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YAPIMCISI O TARİHİ DUYURDU - VİDEO

DİZİNİN İLK TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

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Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası olay oldu

Can Yaman, son dönemin en popüler oyuncuların biri. Genç yıldız her hareketiyle çok konuşuluyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YAPIMCISI O TARİHİ DUYURDU - VİDEO

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Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası olay oldu

Özellikel rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan ancak her seferinde inkar eden Can Yaman, değişimi ile de çok şaşırtmıştı.

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Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'in babası olay oldu

ANNESİ Mİ KARDEŞİ Mİ?

Can Yaman'ın annesi ile paylaştığı bir video çok konuşulmuştu. Sebebi ise Can Yaman'ın annesinin, Can Yaman'ın kardeşi gibi görünmesiydi. Can Yaman'ın babasının da gençlik konusunda annesinden aşağı kalır bir yanı yok.