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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman, bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. atv'nin internet sitesinde yer alan oyuncular arasında en dikkat çeken isim ise Samsa karakterini canlandıracak olan İsmail Hakkı Ürün oldu. Vatandaşlar Kuruluş Osman'ın Samsa'sı hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Samsa ile ilgili en çok merak edilen soru İsmail Hakkı Ürün nereli? oldu.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:33
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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman, bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. atv'nin internet sitesinde yer alan oyuncular arasında en dikkat çeken isim ise Samsa karakterini canlandıracak olan İsmail Hakkı Ürün oldu.

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Vatandaşlar Kuruluş Osman'ın Samsa'sı hakkında internette araştırma yapmaya başladı.

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan İsmail Hakkı, sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da öğrenim gördü.

Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde bulundu.

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinde Samsa rolüyle dikkat çeken İsmail Hakkı Ürün'ün nereli olduğu da merak konusu oldu. İşte İsmail Hakkı Ürün ve ünlülerin memleketleri..

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Kuruluş Osman dizisinin Samsa'sı İsmail Hakkı Ürün herkesi şaşırttı

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