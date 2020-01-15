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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez, fırtına gibi esmeye devam ediyor. ATV ekranlarında rekorlar kıran Kuruluş Osman, izleyicisi Bamsu Beyrek hakkında merak ettiklerine cevap aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolü ile en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 15:16
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez ile ilgili merak edilenlere internette cevap aranıyor. ATV ekranlarında rekorlar kıran Kuruluş Osman, izleyicisi, Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez'in memleketini merak etti.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez nereli? İşte ünlülerin merak edilen memleketleri...

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!

Hilal Altınbilek – İzmir

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!

Hande Erçel – Balıkesir