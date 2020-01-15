Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez, fırtına gibi esmeye devam ediyor. ATV ekranlarında rekorlar kıran Kuruluş Osman, izleyicisi Bamsu Beyrek hakkında merak ettiklerine cevap aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolü ile en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti.