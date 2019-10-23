Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı ve Osman Gazi rolüne hayat vereceği Kuruluş Osman dizisinde, Hazal Subaşı da rolüyle dikkat çekecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz sezonlarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak. İşte, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesi niteliğinde yer alacak Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı…