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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...

Yeni dizi Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV'de yayınlanacak Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatacak diziden meraklı beklenen tanıtım yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:14
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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı ve Osman Gazi rolüne hayat vereceği Kuruluş Osman dizisinde, Hazal Subaşı da rolüyle dikkat çekecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz sezonlarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak. İşte, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesi niteliğinde yer alacak Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı…

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...

İŞTE KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM TANITIMI!

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...

KURULUŞ OSMAN NREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...

Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK ÖZÇİVİT

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.