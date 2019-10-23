BİZE ULAŞIN
Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
Yeni dizi Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV'de yayınlanacak Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatacak diziden meraklı beklenen tanıtım yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:14
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20