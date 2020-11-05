Kuruluş Osman başarıya doymuyor! Birincilikler peş peşe geldi...

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, başarılara doymuyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyayı sallayan Kuruluş Osman, reytinglerde de adından söz ettiriyor. Kuruluş Osman,

Tüm Kişiler'de yüzde 10,39 izlenme oranı ve yüzde 23,26 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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