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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman başarıya doymuyor! Birincilikler peş peşe geldi... Kuruluş Osman başarıya doymuyor! Birincilikler peş peşe geldi... ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman, başarılara doymuyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyayı sallayan Kuruluş Osman, reytinglerde de adından söz ettiriyor. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de yüzde 10,39 izlenme oranı ve yüzde 23,26 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Giriş Tarihi: 05.11.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 11:13
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecanla izlenen 32'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer alarak çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Kuruluş Osman'ın 32'inci bölümüne nökerleri ile birlikte Kayı Obası'na gelen Geyhatu'nun karşısına Osman Bey dikildi!
#YolKızılElma etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman'ın 32'inci bölümünde; ağabeyi Savcı Bey'i tutulduğu zindandan kurtaran Osman Bey, Mönke ve Yavlak Arslan'ın planını bozdu.
Ölen askeri için intikam almak isteyen Nikola, Flatyos'la birlikte Gündüz Bey ve Alplerine sürpriz bir saldırı düzenledi. Yaralanan Gündüz Bey obaya getirilirken, evlat acısına dayanamayan Ertuğrul Bey'in hastalığı nüksetti. Yavlak Arslan ise uç bölgesinin kontrolünü eline geçirmek hedefiyle Nikola ile ittifaka gitti.
Savcı Bey'in verdiği sözü tutmayıp oğlu Mönke'yi teslim etmemesinin hesabını sormak isteyen Geyhatu, nökerleri ile birlikte obaya gelerek tehditler savurdu. Tüm Kayı Obası silahlanıp savaş için hazırlanmışken, Osman Bey obaya yetişti ve Geyhatu'nun karşısına dikildi.