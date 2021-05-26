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Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...
Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Moğola baş eğmeyen Osman Bey yeni savaşın eşiğindedir. Ancak yeni bölüm fragmanında Bamsı'nın aldığı kılıç darbesi büyük şaşkınlık yaratıyor. Hal böyle olunca hayranları Nurettin Sönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 20:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 20:48
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