Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

Bamsı Beyrek bazı dönemlerde Bey 'Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek' gibi adlarla da anılmıştır. İsmin kökeni, 'bey, er' kelimelerinden gelmektedir. Kelime anlamıysa, 'ulu, asaletli' olarak ifade edilir.

Aslında Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki ana karakter olan Salur Kazan'ın, en yakın yoldaşı ve dostudur.