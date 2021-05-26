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Haberler Galeri Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Moğola baş eğmeyen Osman Bey yeni savaşın eşiğindedir. Ancak yeni bölüm fragmanında Bamsı'nın aldığı kılıç darbesi büyük şaşkınlık yaratıyor. Hal böyle olunca hayranları Nurettin Sönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu?

Giriş Tarihi: 26.05.2021 20:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 20:48
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Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Bamsı'nın yaralanması büyük merak uyandırdı. Aldığı kılıç darbesi sonrasında kanlar içinde kalan Bamsı Bey'in akıbeti izleyenler tarafından merak ediliyor. Diğer yandan karaktere hayat veren Nurettin Sönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorgulanan konular arasında yerini alıyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

KURULUŞ OSMAN BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Sorgulamaları sıklıkla yapılıyor, cevabı bu akşam dizinin yeni bölümüyle belli olacak.

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Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

BAMSI BEY TARİHTE NASIL, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir.

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Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır. Bamsı Beyrek gerçekte, Türk destanları arasında en önemlilerden birisi olan Dede Korkut Hikâyeleri'nde yer almaktadır.

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Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...

Bamsı Beyrek bazı dönemlerde Bey 'Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek' gibi adlarla da anılmıştır. İsmin kökeni, 'bey, er' kelimelerinden gelmektedir. Kelime anlamıysa, 'ulu, asaletli' olarak ifade edilir.

Aslında Dede Korkut Hikâyeleri'ndeki ana karakter olan Salur Kazan'ın, en yakın yoldaşı ve dostudur.