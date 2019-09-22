Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar... Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar kısa süre içerisinde çok sevildi. Dizinin bir çok isimde Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmleri de en az dizi kadar beğenildi ve ilgi gördü. Kurtlar Vadisi hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt ararken Necati Şaşmaz'ın hayatındaki en değerli varlığı, oğlu merak ediliyor. Necati Şaşmaz'ın oğlunu gören hayranları gözlerine inanamadı. Yıllar sonra ilk kez kameralara çıkan Necati Şaşmaz'ın küçük oğlunu görenler, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İşte o fotoğraf... İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu ve diğer ünlü isimlerin çocukları....