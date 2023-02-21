21 Şubat 2023, Salı
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi neden başlamadı? Meğer o platformda...
"Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?" sorusu uzun süredir merak konusu oluyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, yeniden ekranlara dönemeye hazırlanıyor. Daha önce açıklama yapan Necati Şaşmaz, dizinin Ocak ayında başlayacağını ve dijital platformda yayınlanacağını söylemişti. Dizinin başlamaması izleyicilerin tepkisine yol açtı. Beklenen açıklama geldi. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? İşte, merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:41
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