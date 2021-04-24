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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon dünyasının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin ne zaman yeniden ekranlara geleceği merak ediliyor. Dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan Necati Şaşmaz'ın açıklamaları hayranlarını heyecanlandırmıştı. Şimdi gözler dizinin başlama tarihi için gelecej açıklamaya çevrildi. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 00:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 00:38
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Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin oyuncularının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar hayranlarını heyecanlandırdı. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Dizinin hayranları merakla Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

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Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN YEŞİL IŞIK!

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.

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Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

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Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.