Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal herkesi şaşırttı. Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Dizide gösterdiği başarılı performans ile herkesi kendisine hayran bırakan ardından birçok dizi ve sinema filminde başrol oynayan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Özgü Namal ve diğer ünlülerin değişimleri...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





