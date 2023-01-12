Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak?

Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlama haberini vermesinin hemen ardından sevenleri detaylarını araştırmaya başladı. Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." demişti. Peki Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.01.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 23:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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