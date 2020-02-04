Kraliçe'ye bir şok daha! Meghan Markel'ın yeni projesi belli oldu

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrılarak tüm sorumluluklarını bırakmışlardı. Yılın yarısını Kanada'da yarısını İngiltere'de geçirme kararı alan çiftin geçimlerini nasıl sürdürecekleri merak konusu olurken Kraliçe Elizabeth'i şok eden bir haber daha geldi. Prens Harry'den önce bir evlilik yapmış olan Markle'ın ikinci evliliklerin ele alındığı bir TV programında yer alacağı ortaya çıktı.