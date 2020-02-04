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Kraliçe'ye bir şok daha! Meghan Markel'ın yeni projesi belli oldu

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrılarak tüm sorumluluklarını bırakmışlardı. Yılın yarısını Kanada'da yarısını İngiltere'de geçirme kararı alan çiftin geçimlerini nasıl sürdürecekleri merak konusu olurken Kraliçe Elizabeth'i şok eden bir haber daha geldi. Prens Harry'den önce bir evlilik yapmış olan Markle'ın ikinci evliliklerin ele alındığı bir TV programında yer alacağı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 11:51
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Kraliçe'ye bir şok daha! Meghan Markel'ın yeni projesi belli oldu

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle'ın kraliyet ailesinden olaylı ayrılığı sonrasında şaşırtan bir gelişme yaşandı.

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Kraliçe'ye bir şok daha! Meghan Markel'ın yeni projesi belli oldu

Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki bütün sorumluluklarını bırakan Meghan Markle'ın oyunculuk kariyerine geri döneceği açıklandı.

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Kraliçe'ye bir şok daha! Meghan Markel'ın yeni projesi belli oldu

ABD'nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post'a konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki Markle'ın Kanada'da yayınlanan bir TV programında yer alacağını öne sürdü.

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Kraliçe'ye bir şok daha! Meghan Markel'ın yeni projesi belli oldu

Markle'ın Toronto'da yaşayan düğün stilisti Jessica Mulroney ile birlikte bir program yapacağı iddia edilirken, bu programın konusunun "ikinci evlilikler" olacağı belirtildi.

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Kraliçe'ye bir şok daha! Meghan Markel'ın yeni projesi belli oldu

"I Do, Redo" isimli 10 bölümlük televizyon programında, ilk düğünleri çok kötü geçen 10 çifte ikinci kez düğün organizasyonu yapılacak. Daha önce bir kez boşanan Markle'ın bu programla para alıp almayacağı henüz bilinmiyor.