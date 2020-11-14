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Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Irmak Ünal, tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Ünal, taburcu olmasının ardından soluğu spor salonunda aldı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 12:58
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Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.

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Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

43 yaşındaki oyuncu, sosyalleştiği zamanlarda çok dikkatli olduğunu belirtirken hiç tahmin etmediği bir arkadaşından hastalık kaptığını söylemişti.

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Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Evinde başlayan tedavisi sonuç vermeyen Ünal, ateşi düşmediği için 2 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.

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Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Ünlü oyuncu, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü" demişti.

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Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı

Posta gazetesinde yer alan habere göre; koronavirüsü yenen Irmak Ünal, taburcu edildi. İlk işi parka gidip spor yapmak oldu.