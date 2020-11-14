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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı Koronavirüsü atlatan Irmak Ünal soluğu spor salonunda aldı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran Irmak Ünal, tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Ünal, taburcu olmasının ardından soluğu spor salonunda aldı.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 12:58
Usta oyuncu Cihan Ünal'ın Sabiha Tarhan'dan olan kızı Irmak Ünal, 29 Ekim'de koronavirise yakalandığını açıklamıştı.
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43 yaşındaki oyuncu, sosyalleştiği zamanlarda çok dikkatli olduğunu belirtirken hiç tahmin etmediği bir arkadaşından hastalık kaptığını söylemişti.
Evinde başlayan tedavisi sonuç vermeyen Ünal, ateşi düşmediği için 2 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü oyuncu, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneye yatmam uygun görüldü" demişti.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; koronavirüsü yenen Irmak Ünal, taburcu edildi. İlk işi parka gidip spor yapmak oldu.