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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Seda Bakan son durumunu açıkladı Koronavirüse yakalanan Seda Bakan son durumunu açıkladı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Seda Bakan, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi" dedi.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 15:29
Oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavi gören 35 yaşındaki Bakan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan, "Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum" dedi.
"Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum."
'İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ'
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" demişti.
Herkes kendilerine çok daha fazla dikkat etmesini vurgulayan Bakan, "Doktorumuz 'tek korunma yolu; maske' dedi. Maskelerini çıkarmayın" ifadelerini kullanmıştı.