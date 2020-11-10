Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar: Nefes almak ne büyük nimet

İkbal Gürpınar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.