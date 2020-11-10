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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar: Nefes almak ne büyük nimet Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar: Nefes almak ne büyük nimet
Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İkbal Gürpınar, normal odaya çıkartıldı. Bu süreçte korona nedeniyle babasını, eniştesini ve annesini kaybeden İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Tedavisinin hala devam ettiğini belirten Gürpınar, "Nefes almak ne büyük nimet" dedi.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 13:28
Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıktı. Normal odada tedavisi devam eden Gürpınar'dan, sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu süreçte annesi Neriman Dönmez, babası Murataza dönmez ve eniştesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Gürpınar, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.
HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI
Kendisi de bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar odaya alındı. Annesinin cenazesine gidemeyen Gürpınar, çok ağır geçirdiği hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
İkbal Gürpınar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.
"NEFES ALMAK NE BÜYÜK NİMET"
Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah. Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin.