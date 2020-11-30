Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Koronavirüse yakalanan Hadise'den yeni haber!
Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vuran Hadise'den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Durumundan şüphelenip test yaptıran ünlü popçunun koronavirüs testi pozitif çıkmış, apar topar kendi evine geçerek karantinaya girmişti. Vaktini evinde tek başına geçiren Hadise'nin sağlık durumuna ilişkin yeni haber geldi.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:09
2020 yılına Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla damga vuran Hadise'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Durumundan şüphelenip test yaptıran şarkıcı, testin pozitif çıkmasının ardından bir süredir Kaan Yıldırım ile yaşadığı evden kendi evine geçti.
HASTALIĞI HAFİF ATLATIYOR
Kendisini evinde karantinaya alan Hadise'nin hastalığı hafif atlattığı ve sağlıklı yiyecekler tükettiği için mutfaktan çıkmadığı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre Hadise'nin, gün içinde ise kitap okumanın yanı sıra film ve dizi izleyerek zaman geçiriyor.