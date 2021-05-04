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Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber! Sağlık durumunu nişanlısı açıkladı

Haftalar önce evinde fenalaşan Burak Sergen, hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlü nedeniyle entübe edilen Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal'dan usta oyuncu hakkında flaş bir açıklama geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:16
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Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber! Sağlık durumunu nişanlısı açıkladı

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncu Burak Sergen'in son durumunu anlattı: Burak entübeden ayrıldı ama yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Gün geçtikçe durumunu iyiye gidecek inşallah" dedi.

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Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber! Sağlık durumunu nişanlısı açıkladı

'TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDECEK'

Geçtiğimiz ay evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen'den son dakika haberi geldi. Ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen babasının entübeden çıkarıldığını duyurdu.

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Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber! Sağlık durumunu nişanlısı açıkladı

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen bilgilendirip, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

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Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber! Sağlık durumunu nişanlısı açıkladı

Hürriyet'in haberine göre, uzun tedavi sürecinin ardından Sergen'den güzel haber geldi. Cansın Sergen babasının durumunun iyi yönde ilerlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Cansın Sergen, 'Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı, en yakın zamanda yoğun bakıma alınacak. Durumu iyiye gidiyor' ifadelerini kullandı.

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Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber! Sağlık durumunu nişanlısı açıkladı

BURAK SERGEN KİMDİR?
9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.