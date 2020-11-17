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Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlatan ve karantina sürecini dolduran Oktay, soluğu kuaförde aldı. Hastalık sürecini anlatan Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'a virüsü kendisinin bulaştırdığını belirtti.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:28
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Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu

Koronavirüsü atlatarak, karantina sürecini dolduran oyuncu Berk Oktay, soluğu kuaföründe aldı. İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Oktay, hastalık sürecini anlattı.

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Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

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Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu

Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" demişti.

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Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu

HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

Karantina süreci biten yakışıklı oyuncu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Oktay, yaşadıklarını anlattı.

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Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu

İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Berk Oktay, "Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum" dedi.