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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu Koronavirüse yakalanan Berk Oktay: Yıldız Çağri Atiksoy benim kurbanım oldu
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı atlatan ve karantina sürecini dolduran Oktay, soluğu kuaförde aldı. Hastalık sürecini anlatan Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'a virüsü kendisinin bulaştırdığını belirtti.
Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:28
Koronavirüsü atlatarak, karantina sürecini dolduran oyuncu Berk Oktay, soluğu kuaföründe aldı. İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Oktay, hastalık sürecini anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.
Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" demişti.
HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI
Karantina süreci biten yakışıklı oyuncu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Oktay, yaşadıklarını anlattı.
İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Berk Oktay, "Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum" dedi.