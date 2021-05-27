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Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesi yeni iddialar ortaya atıldı. Dizide "Kimsesiz Yaşar" karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Olgun Şimşek'in yeniden döneceği iddiası kafaları karıştırdı. Ramo dizisinin final yapmasının ardından sevilen oyuncunun kadroya dahil olacağı konuşulmuştu. Olgun Şimşek tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. EDHO hayranları açıklamanın detaylarını merak ediyor.