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Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesi yeni iddialar ortaya atıldı. Dizide "Kimsesiz Yaşar" karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Olgun Şimşek'in yeniden döneceği iddiası kafaları karıştırdı. Ramo dizisinin final yapmasının ardından sevilen oyuncunun kadroya dahil olacağı konuşulmuştu. Olgun Şimşek tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. EDHO hayranları açıklamanın detaylarını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 23:05
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Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...

Salı akşamlarının heyecanla takip edilen reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olgun Şimşek'in yeniden döneceği iddiası kafaları karıştırdı. Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veren Olgun Şimşek'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Show TV ekranlarında Ramo dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan Olgun Şimşek'in finalin ardından atacağı adım merak ediliyordu. Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılmaya başlandı. Dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

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Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...

OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

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Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...

OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve Babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir.

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Korkakların namlusu kısacak! EDHO'ya dönerse ortalık alev alır! Sezon finali öncesinde...

Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı bir sene orada okudu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet AkbağTiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.