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Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya hakkında şoke eden iddia! Partide tanıştığı kızı evinde alıkoydu

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan ünlü komedyen, tanıştığı bir genç kızı evine davet ederek alıkoydu. Hasan Can kaya, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Tüm bu iddiaların ardından komedyen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 10:03 Güncelleme: 14.06.2024 11:10
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Konuşanlar’ın sunucusu Hasan Can Kaya hakkında şoke eden iddia! Partide tanıştığı kızı evinde alıkoydu

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya hakkında bomba bir iddia ortaya çıktı.

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Konuşanlar’ın sunucusu Hasan Can Kaya hakkında şoke eden iddia! Partide tanıştığı kızı evinde alıkoydu

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.

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Konuşanlar’ın sunucusu Hasan Can Kaya hakkında şoke eden iddia! Partide tanıştığı kızı evinde alıkoydu

EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

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Konuşanlar’ın sunucusu Hasan Can Kaya hakkında şoke eden iddia! Partide tanıştığı kızı evinde alıkoydu

POLİS EVİNE BASKIN YAPTI

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

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Konuşanlar’ın sunucusu Hasan Can Kaya hakkında şoke eden iddia! Partide tanıştığı kızı evinde alıkoydu

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi.