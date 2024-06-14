Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya hakkında şoke eden iddia! Partide tanıştığı kızı evinde alıkoydu

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan ünlü komedyen, tanıştığı bir genç kızı evine davet ederek alıkoydu. Hasan Can kaya, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Tüm bu iddiaların ardından komedyen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...