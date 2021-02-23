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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Konserine giden babadan Melek Mosso’ya dava! Hayasızca… Konserine giden babadan Melek Mosso’ya dava! Hayasızca…
2019 yılında Gençlik Festivali'nde sahne alan Melek Mosso hakkında soruşturma açıldı. Kızıyla birlikte konsere gelen bir baba, şarkıcının 'Babayı Alırsın' şarkısını söylediği esnada yaptığı el hareketinden rahatsız oldu. Kızının örnek aldığı bir şarkıcının yaptığı işaretin hayâsızca olduğunu ileri süren baba savcılığa başvurdu.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 09:35
Şarkıcı Melek Mosso, iki yıl önce Bigfest Gençlik Festivali kapsamında Life Park'ta konser verdi. Ancak Mosso iddiaya göre 'Babayı Alırsın' şarkısını seslendirdiği sırada izleyicilere ahlaksız bir el hareketi yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mosso'nun bu hareketinden rahatsız olan bir izleyici, konseri kızıyla birlikte seyrettiğini, kızının örnek aldığı şarkıcının hayâsızca hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek Mosso'dan şikayetçi oldu. İzleyicinin ihbarı sonrası Mosso hakkında soruşturma başlatıldı.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Savcılık, şarkıcının eyleminin, bir grubu veya bir kesimi hedef almaksızın icra ettiği iş sebebiyle gerçekleştiğini, bu nedenle suç işleme kastı olmadığına karar verdi. Mosso hakkındaki şikayeti, takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.
'SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTU'
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mosso, açık alanda sahne şovu olarak konser verdiğini, 'Babayı Alırsın' adlı şarkıda yine sahne şovu kapsamında soruşturmaya konu hareketi yapmış bulunduğunu ancak suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyledi.