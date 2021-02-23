Konserine giden babadan Melek Mosso’ya dava! Hayasızca…

2019 yılında Gençlik Festivali'nde sahne alan Melek Mosso hakkında soruşturma açıldı. Kızıyla birlikte konsere gelen bir baba, şarkıcının 'Babayı Alırsın' şarkısını söylediği esnada yaptığı el hareketinden rahatsız oldu. Kızının örnek aldığı bir şarkıcının yaptığı işaretin hayâsızca olduğunu ileri süren baba savcılığa başvurdu.