Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

Kobra Murat adıyla tanınan ve sevilen sanatçı Murat Divandiler'in son halini görenler inanamadı. 55 kiloyu adeta silip atan şarkıcının zayıflama sırrı ise araştırılıyor. Ne diyet ne de spor yapan Kobra Murat 51 yaşında fazlalıklarından kurtuldu. İşte kilo verme sırrı...