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Haberler Galeri Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü. Diyet ve spor yapmadan 55 kiloyu silip atan şarkıcının zayıflama yöntemi merak ediliyor. Sosyal medyada verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı 51 yaşında obeziteden kurtuldu. Peki Kobra Murat nasıl zayıfladı. İşte kilo verme yöntemine ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 09:30
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Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

Kobra Murat adıyla tanınan ve sevilen sanatçı Murat Divandiler'in son halini görenler inanamadı. 55 kiloyu adeta silip atan şarkıcının zayıflama sırrı ise araştırılıyor. Ne diyet ne de spor yapan Kobra Murat 51 yaşında fazlalıklarından kurtuldu. İşte kilo verme sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terziydi.

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Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı tanınmaya başladı.

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Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat'ın şimdilerde yüzbinlerce seveni bulunuyor. Kilolu haliyle tanınan ünlü şarkıcının bir anda 58 kilo vermesi ise görenleri şoke etti.

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Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...

KOBRA MURAT NASIL ZAYIFLADI?

Kobra Murat adıyla tanınan Murat Divandiler, mide küçültme ameliyatı ile zayıfladı. 55 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı şöyle konuştu: