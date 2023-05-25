HaberlerGaleriKobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...
Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...
Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü. Diyet ve spor yapmadan 55 kiloyu silip atan şarkıcının zayıflama yöntemi merak ediliyor. Sosyal medyada verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı 51 yaşında obeziteden kurtuldu. Peki Kobra Murat nasıl zayıfladı. İşte kilo verme yöntemine ilişkin merak edilenler...