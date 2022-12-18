Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’

Merhum usta oyuncu Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, kariyerinin yanında seneler içerisindeki değişimiyle de sürekli gündeme geliyor. 2014'te geçirdiği mide ameliyatı ardından bambaşka birine dönüşen Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilosundan kurtularak 60 kiloya indi. Tığ gibi olan Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla 2023 öncesi 39 cm daha inceldiğini söyledi. Son fit görüntüsüyle ilgi toplayan Pelin Öztekin, kilolarına nasıl veda ettiğini açıkladı. Peki Pelin Öztekin nasıl zayıfladı? İşte sırrı...