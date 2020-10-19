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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kızı Melisa Ural ile gündeme gelen Sibel Can sosyal medya fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Sibel Can'ı o hali Kızı Melisa Ural ile gündeme gelen Sibel Can sosyal medya fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Sibel Can'ı o hali
Usta sanatçı Sibel Can sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Gerek kızı Melisa Ural ile gerek selfileriyle magazin dünyasının yakından takip ettiği Sibel Can, son fotoğraflarıyla sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Sibel Can'ın o fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 19:01
Sosyal medya hesabı Instagram'dan fotoğraflarını paylaşan Sibel Can, hayranlarının dikkatini çekti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Sibel Can, kızı Melisa Ural ile olan pozuyla gündem oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can'ın yeni fotoğraflarıyla eski halini karşılaştıranlar büyük değişimi kısa sürede fark etti. İşte Sibel Can'ın sosyal medyayı sallayan fotoğrafları...
Son olarak Ufak Cinayetler dizisinde canlandırdığı 'Merve' karakteri ile hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'dan ayrılmasının ardından kendisini doğal yaşama verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni hayatını anlatan Gürbüz'ün paylaşımına beğeni yağdı. Sıfır makyaj halini paylaşan Aslıhan Gürbüz, sıfır makyaj haliyle sosyal medyanın en çok beğenilenlerinden oldu. İşte Aslıhan Gürbüz'ün doğal güzelliği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...