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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e korkutan mesaj: ‘Kocan ölecek ümidin kalmasın’ Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e korkutan mesaj: ‘Kocan ölecek ümidin kalmasın’
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit eden Sinan Altıntaş'tan şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Çift, bu kez Altıntaş hakkında zorlama hapis talebinde bulundu. Altıntaş'ın tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden ünlü çiftin avukatı dilekçesinde Başak Dizer'e 'Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın' şeklinde mesajlar attığını belirtti.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 10:51
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtıkları Sinan Altıntaş hakkında bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinan Altıntaş, Başak Dizer'in Harbiye'de işlettiği restoranı bastığı iddiasıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ ile Dizer, Sinan Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma talep etti.
Mahkeme Sinan Altıntaş'ın 3 ay süreyle ünlü çifte yönelik tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulundukları konuta yaklaşmamasına karar vermişti. Öte yandan Altıntaş hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı.
"KOCAN ÖLECEK"
Sinan Altıntaş hakkında açılan ceza davası devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden mahkemeye başvurdu.
Altıntaş'ın tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden Tatlıtuğ çiftinin avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Tedbir kararını hiçe sayan Sinan Altıntaş, Başak Dizer'e 'Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın' şeklinde mesajlar atmıştır. Davalının 'zorlama hapsi' ile cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.