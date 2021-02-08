Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’e korkutan mesaj: ‘Kocan ölecek ümidin kalmasın’

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit eden Sinan Altıntaş'tan şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Çift, bu kez Altıntaş hakkında zorlama hapis talebinde bulundu. Altıntaş'ın tedbir kararına aykırı davranıp tehdit ve hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden ünlü çiftin avukatı dilekçesinde Başak Dizer'e 'Kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın' şeklinde mesajlar attığını belirtti.