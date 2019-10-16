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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile ABD'ye gitmeye hazırlanıyor. ABD'de 6 ay kalacak olan oyuncu, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak. 35 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, bir yandan ülkemizin tanıtımını yaparken bir yandan da para kazanacak. Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını paraya dönüştürmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği bakın neymiş.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 14:21
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

Kıvanç Tatlıtuğ, gözünü ABD'ye dikti. 35 yaşındaki başarılı oyuncu KıvançTatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte 6 ay ABD'de olacak. Yakışıklılığının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin asıl meslekleri ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuktan sonra yapacağı yeni mesleği...

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

Can Yaman'ın asıl mesleği hayranlarını şaşırttı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

Babasının iknasıyla da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde eğitimine başlayan Can Yaman, 2012 yılın mezun oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

2014 yılında avukat olarak 6 ay kadar çalıştıktan sonra tatile çıkıp bir daha işe dönmedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

Oyunculuk macerası ise çok yakın bir kız arkadaşının tanıştırdığı eğitmenler sayesinde başladı.