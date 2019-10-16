Kıvanç Tatlıtuğ'dan şok eden karar! Yeni mesleği bakın ne olacak...

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile ABD'ye gitmeye hazırlanıyor. ABD'de 6 ay kalacak olan oyuncu, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak. 35 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, bir yandan ülkemizin tanıtımını yaparken bir yandan da para kazanacak. Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını paraya dönüştürmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği bakın neymiş.