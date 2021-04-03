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Kıvanç Tatlıtuğ’dan garajına yeni yatırım! Değeri dudak uçuklattı

Dizi ve reklam filmlerinden kazandığını garajına harcayan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir araç daha satın aldı. 2013 yılında geçirdiği kazanın ardından motosiklet kullanmayı bırakan Tatlıtuğ, önceki gün yeni BMW marka motoruyla görüntülendi. Yakışıklı oyuncunun yeni aracına ödediği ücret dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:27
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan garajına yeni yatırım! Değeri dudak uçuklattı

Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra reklamlardan da hatırı sayılır bir gelir elde eden Kıvanç Tatlıtuğ, kazandığıyla her geçen gün garajını genişletiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan garajına yeni yatırım! Değeri dudak uçuklattı

Evinin garajında birçok antika araba, arazi aracı ve motosiklet olan yakışıklı oyuncu, koleksiyonunu genişletti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan garajına yeni yatırım! Değeri dudak uçuklattı

Önceki gün Etiler'de yeni aldığı BMW marka motoruyla görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni oyuncağına 350 bin TL ödedi...

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan garajına yeni yatırım! Değeri dudak uçuklattı

Motora binmeden önce tüm güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, bu görüntüsüyle de motosiklet tutkunlarına örnek oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan garajına yeni yatırım! Değeri dudak uçuklattı

2013 yılında geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönen Kıvanç Tatlıtuğ, annesine "Bir daha motor kullanmayacağım" diye söz verdi.