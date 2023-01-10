10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacılarından Furkan Can Ağca diskalifiye oldu. Bugün 26. bölümü ile ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışma programında erkek adaylardan Furkan'ın olmaması elendi mi sorularını akla getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle diskalifiye olan Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 19:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 19:55
  • 1
  • 7
Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur Furkan Elendi mi sorusu yayınlanan 26. bölümün ardından sıklık kazandı. Geçtiğimiz günlerde yarışmacısı olduğu program ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile her şeyin sahte olduğunu iddia eden Furkan Can Ağca diskalifiye edildi. Peki Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Kısmetse Olur Furkan ile ilgili tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

KISMETSE OLUR FURKAN ELENDİ Mİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 26. bölümünde Furkan Can Ağca'nın olmaması akıllara elendi mi sorusunu getirdi. Yarışmacının sosyal medya hesapları üzerinden programla ilgili ortaya attığı iddialar yüzünden diskalifiye olduğu öğrenildi.

  • 3
  • 7
Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ PAYLAŞIMI

Furkan Can Ağca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her şeyin kurgu olduğunu açıklamıştı.

  • 4
  • 7
Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

26. bölümün yayınlanmasıyla beraber Ağca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaparak hakkının yenildiğini iddia etti.

  • 5
  • 7
Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

FURKAN CAN AĞCA KİMDİR?

Furkan Can Ağca Karslıdır, 21 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Ağca modellik yaptığını ve markalarla çalıştığını belirtti.