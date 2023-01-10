Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacılarından Furkan Can Ağca diskalifiye oldu. Bugün 26. bölümü ile ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışma programında erkek adaylardan Furkan'ın olmaması elendi mi sorularını akla getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle diskalifiye olan Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 10.01.2023 19:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 19:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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