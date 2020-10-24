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Haberler Galeri Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?

Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?

Kırmızı Oda etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi derinden etkiledi. Sevgisiz ve ilgisiz büyümüş olan Alya'nın küçüklük sahneleri diziye damga vururken annesini canlandıran Cemre Melis Çınar sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Cemre Melis Çınar kaç yaşında? Cemre Melis Çınar kimdir? Cemre Melis Çınar ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 15:54
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Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisi etkileyici hikayesiyle izleyiciden tam not alırken Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi derinden etkileri. Ayla'nın küçük sahneleri diziye damgasını vururken annesini canlandıran Cemre Melis Çınar başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin sevenleri tarafından araştırma konusu olan Cemre Melis Çınar yaşıyla merak konusu oldu. İşte Cemre Melis Çınar ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?

NAZLI IRMAK TANRIVERDİ – 7 yaşında

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Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985

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Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?

BİNNUR KAYA
19 Nisan 1972

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Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974