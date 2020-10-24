HaberlerGaleriKırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?
Kırmızı Oda’da Alya’nın annesini oynayan Cemre Melis Çınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Cemre Melis Çınar kaç yaşında?
Kırmızı Oda etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi herkesi derinden etkiledi. Sevgisiz ve ilgisiz büyümüş olan Alya'nın küçüklük sahneleri diziye damga vururken annesini canlandıran Cemre Melis Çınar sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Cemre Melis Çınar kaç yaşında? Cemre Melis Çınar kimdir? Cemre Melis Çınar ve birçok ünlü ismin yaşı...
Giriş Tarihi: 24.10.2020 15:50Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 15:54