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Kimse Bilmez’de Uygar kabusu bitti mi?

Atv ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 20'nci bölümde Uygar'ın hapse girmesiyle birlikte sorunlarını aşan Ali ve Sevda arasındaki buzlar erirken Duygu ile evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Hapisten çıkmak için her yolu deneyen Uygar ise çareyi Kurtbey'de arar. İşte Kimse Bilmez'in merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 13:38
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Kimse Bilmez’de Uygar kabusu bitti mi?

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür.

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Kimse Bilmez’de Uygar kabusu bitti mi?

Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi?

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Kimse Bilmez’de Uygar kabusu bitti mi?

Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar.

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Kimse Bilmez’de Uygar kabusu bitti mi?

Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi?

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Kimse Bilmez’de Uygar kabusu bitti mi?

Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?