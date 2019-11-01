Kimse Bilmez’de Uygar kabusu bitti mi?

Atv ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 20'nci bölümde Uygar'ın hapse girmesiyle birlikte sorunlarını aşan Ali ve Sevda arasındaki buzlar erirken Duygu ile evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Hapisten çıkmak için her yolu deneyen Uygar ise çareyi Kurtbey'de arar. İşte Kimse Bilmez'in merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar.