Kimse Bilmez 15. yeni bölümüyle yeni gününde!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni gününde seyirci karşısına çıkamaya hazırlanıyor. 15. yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide heyecan yine doruklarda yaşanırken, yeni bölüm fragmanında "Eğer elimi tutmana izin verdiysem, kalbime girmene de izin vermişimdir!" sözü dikkat çekiyor. İşte Kimse Bilmez 15.yeni bölümünde yaşanacaklar...