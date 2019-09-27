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Kimse Bilmez 15. yeni bölümüyle yeni gününde!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni gününde seyirci karşısına çıkamaya hazırlanıyor. 15. yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide heyecan yine doruklarda yaşanırken, yeni bölüm fragmanında "Eğer elimi tutmana izin verdiysem, kalbime girmene de izin vermişimdir!" sözü dikkat çekiyor. İşte Kimse Bilmez 15.yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 16:34
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Kimse Bilmez 15. yeni bölümüyle yeni gününde!

Kimse Bilmez'in 29 Eylül Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde, Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır.

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Kimse Bilmez 15. yeni bölümüyle yeni gününde!

Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur.

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Kimse Bilmez 15. yeni bölümüyle yeni gününde!

Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir.

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Kimse Bilmez 15. yeni bölümüyle yeni gününde!

Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?

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Kimse Bilmez 15. yeni bölümüyle yeni gününde!

Kimse Bilmez 29 Eylül 2019 Pazar günü ATV'de!

15. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN