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Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu babasının kopyasıymış! Leyla ve Lalin'in dedesi...

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerle tanınan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile evliliğiyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan İmirzalıoğlu'nun ailesi de merak konusu oldu. Özellikle İmirzalıoğlu'nun babasıyla olan benzerliği herkesi şoke etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 16:56 Güncelleme: 09.07.2024 16:57
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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu babasının kopyasıymış! Leyla ve Lalin’in dedesi...

ATV ekranlarının en çok izlenen programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun babasını gördünüz mü?

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu babasının kopyasıymış! Leyla ve Lalin’in dedesi...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleriyle parmak gösterilen ünlü çiftin, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunuyor.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu babasının kopyasıymış! Leyla ve Lalin’in dedesi...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan yakışıklı oyuncunun ailesi de merak ediliyor. Özellikle babasını merak edip araştıranlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu babasının kopyasıymış! Leyla ve Lalin’in dedesi...

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yakışıklı babası...

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Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu babasının kopyasıymış! Leyla ve Lalin’in dedesi...

EKİN MERT DAYMAZ