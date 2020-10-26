Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hikmet Karakurt kardeşlerine verdiği sözünü tuttu 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hikmet Karakurt kardeşlerine verdiği sözünü tuttu
Atv'nin sevilen dizisi Kim Milyoner Olmak İster'deki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, 125 bin lira ödül kazanmıştı. Yarışmada kendisi ve kardeşlerinin eğitimi için yarışan Karakurt, kazandığı ödülle kardeşlerine verdiği sözü tuttu.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:35
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 125 bin TL kazanan Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yedi kardeşiyle Şanlıurfa'da mütevazı bir hayat yaşayan Karakurt, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması öncesi kardeşine tablet sözü vermişti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Hikmet, önceki gün 13 yaşındaki kardeşi Halil'e tablet hediye ederek sözünü tuttu.
"HEPİMİZ EVDE DERS ÇALIŞACAĞIZ"
Hikmet Karakurt, "Evimizde daha önce internet yoktu, bilgisayar yoktu. Çok şükür yarışma sayesinde bunlara kavuştuk. Kardeşime tablet de aldım. Bundan sonra kardeşlerimle birlikte hepimiz evde ders çalışacağız" dedi.