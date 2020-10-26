'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Hikmet Karakurt kardeşlerine verdiği sözünü tuttu

Atv'nin sevilen dizisi Kim Milyoner Olmak İster'deki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, 125 bin lira ödül kazanmıştı. Yarışmada kendisi ve kardeşlerinin eğitimi için yarışan Karakurt, kazandığı ödülle kardeşlerine verdiği sözü tuttu.