Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "EYVAH" dedirten 100 bin TL'lik "BALON" sorusu

22 TEmmuz 2022 tarihli Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Ankara Polatı doğumlu, 41 yaşındaki Canan isimli kadın yarışmacı gösterdiği performansla göz doldurdu. 9. ve 100 bin TL'lik soruya kadar her şeyin yolunda gittiği yarışmada yarışmacıyı ters köşe yapan soru ve cevabı merak konusu oldu. Zor soruda takılan yarışmacı, telefon jokeri hakkını kullanarak ilk hamlesini yaptı. Ancak burada da şüpheye düşen yarışmacı, çift joker hakkına sarıldı. Bu sefer de umduğunu bulamayan yarışmacı iki hakkında da yanlış yanıtı verdi. Sorunun cevabı karşısında ise adeta şoke olan yarışmacı "eyvah" diyerek yarışmadan 30 bin TL alarak evine döndü.