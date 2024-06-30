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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödüle ramak kala! Kafaları karıştıran tarih sorusunda yarışmacının kararı şaşırttı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Murat Kamo isimli yarışmacı, büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı. Yarışmacının elendiği tarih sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte heyecanın zirvede olduğu o anlar...

Giriş: 30.06.2024 23:25 Güncelleme: 01.07.2024 00:05
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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Kafaları karıştıran tarih sorusunda yarışmacının kararı şaşırttı

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Kafaları karıştıran tarih sorusunda yarışmacının kararı şaşırttı

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR ULAŞTI
Murat Kamo isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Kafaları karıştıran tarih sorusunda yarışmacının kararı şaşırttı

300 BİN TL'LİK SORUYU GÖRMEYE HAK KAZANDI
Yarışmaya katılan Murat Kamo isimli yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Kafaları karıştıran tarih sorusunda yarışmacının kararı şaşırttı

Soru: ISLAHAT FERMANI HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA İLAN EDİLMİŞTİR?

A- II. Mahmud

B- Abdülmecid

C- Abdülaziz

D- II. Abdülhamid

Cevap: B- Abdülmecid

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle ramak kala! Kafaları karıştıran tarih sorusunda yarışmacının kararı şaşırttı

10'UNCU SORUDA ZORLANDI
Büyük ödüle 4 adım kala yarışmacının karşısına 300 bin TL değerinde "Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?" sorusu çıktı.