Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödüle ramak kala! Kafaları karıştıran tarih sorusunda yarışmacının kararı şaşırttı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Murat Kamo isimli yarışmacı, büyük ödüle 4 adım kala verdiği kararla herkesi şaşırttı. Yarışmacının elendiği tarih sorusu sosyal medyada gündem oldu. İşte heyecanın zirvede olduğu o anlar...