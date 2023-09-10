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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner'de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner'de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

ATV'nin sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" heyecan dolu bir anı bekliyor. Rabia Birsen Göğercin, bu büyük ödülün sahibi olma şansını yakalamış durumda. Ancak izleyiciler, Rabia Birsen Göğercin'i daha yakından tanımak istiyorlar. Göğercin'in kim olduğu, nereli olduğu, yaşını, ve mesleğini merak ediliyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 10:33
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Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner’de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması bu hafta büyük bir heyecana sahne olacak, zira 1 Milyon Liralık son soru açılacak. Tüm soruları başarıyla cevaplayarak bu özel anı yaşama hakkı kazanan yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Göğercin'in kimliği, nereli olduğu, yaşını ve mesleğini öğrenmek isteyen izleyiciler, onun hikayesini yakından tanımak için araştırmalara başladı. İşte renkli yarışmacının hayatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner’de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

MİLYONLUK SORUYU AÇTIRAN RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KİMDİR?

Ekranların en çok izlenen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de birbirinden iddialı yarışmacılar yer almaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Rabia Birsen Göğercin, hikayesiyle izleyenleri duygulandırdı. Sempatik tarzıyla Kenan İmirzalıoğlu'nun dikkatini çeken genç yarışmacı elini kaybettiği günü dahi gülerek anlatırken enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner’de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki yarışmacı üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti.

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Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner’de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti.

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Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner’de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

Babasının kasap dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade eden genç yarışmacı, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek izleyenleri güldürdü.