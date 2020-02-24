Milyoner'de yanıltan Türkiye sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 870.bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 870.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'in 870.bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen Türkiye sorusu dikkat çekti. işte Kim Milyoner Olmak İster'in 870.yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 23:55 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 00:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





