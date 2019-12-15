Matematik sorusu hayatının şokunu yaşattı! Kim Milyoner Olmak İster 851.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 851.yeni bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 851.yeni bölümüne matematik sorusu damga vurdu. Oldukça basit gibi görünen matematik sorusuna ivedi bir biçimde yanıt veren yarışmacı hayatının şokunu yaşadı. İşte milyonların dikkatinden kaçmayan ve geceye damga vuran o soru ve 851.yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 03:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 04:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





