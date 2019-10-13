Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı ''Kim Milyoner Olmak İster'' 836.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 836.yeni bölümü yine birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken geceye "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusu damga vurdu. Peki, kritik soruya yarışmacı ne cevap verdi? İşte Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları...