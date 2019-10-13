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Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı ''Kim Milyoner Olmak İster'' 836.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 836.yeni bölümü yine birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken geceye "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusu damga vurdu. Peki, kritik soruya yarışmacı ne cevap verdi? İşte Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 05:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 05:21
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Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!

'Kim Milyoner Olmak İster' yeni bölümü ile izleyicisini ekranlarına başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde geceye "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusu damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!

Peki, "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusunun cevabı ne?

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

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Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!
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Kim Milyoner Olmak İster 836.yeni bölüm soru ve cevapları! Geceye damga vurdu!