''Kesin ip var'' sorusu Milyoner'e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 863.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 863.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 863.yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, özellikle ''Genellikle hangisi havada hareket ederken görüldüğünde 'kesin ip var' şeklinde yorumlar gelir?'' sorusuna yarışmacının verdiği cevap geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 863.yeni bölüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 02.02.2020 03:25 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 03:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





