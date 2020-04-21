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Haberler Galeri Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken Tunçeri'nin sosyal medya hesabından attığı mesajların ortaya çıkması herkesi şoke etmişti. Oyuncu Aslı Enver yaklaşık bir aydır beraber olduğu eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile olan ilişkisini bitirme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:27
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Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

Yaşadıkları birliktelikle 2020'nin ilk sürpriz aşkı olan Kerem Tunçeri ile Aslı Enver arasındaki beraberlik çabuk bitti.

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Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

Kerem Tunçeri'nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı aldı.

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Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

Ayrılıkta Enver'in ailesinin "Bu ilişki sana göre değil" sözleri de etkili oldu.

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Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

Aslı Enver, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye de telefonda engelledi.

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Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

ORTAYA ÇIKAN MESAJLAŞMALAR ETKİLİ OLDU

İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı.