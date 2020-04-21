Kerem Tunçeri’nin ifşa olan mesajlarının ardından Aslı Enver kararını verdi

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken Tunçeri'nin sosyal medya hesabından attığı mesajların ortaya çıkması herkesi şoke etmişti. Oyuncu Aslı Enver yaklaşık bir aydır beraber olduğu eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile olan ilişkisini bitirme kararı aldı.