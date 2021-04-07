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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kerem Bürsin sosyal medyayı ikiye böldü! Sözlerine tepki yağdı Kerem Bürsin sosyal medyayı ikiye böldü! Sözlerine tepki yağdı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile birlikte sosyal medyada yaptığı canlı yayında olay sözlere imza attı. Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından kafe ve restoranlar, kısıtlı sayıda müşteri alarak çalışmaya başlamıştı. Kafelere gidip maskelerini çıkaran kişiler hakkında konuşan Bürsin, "Affedersiniz de salaksınız" dedi. Bürsin sözleri sosyal medyayı ikiye bölerken tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:18
Rol arkadaşı Hande Erçel ile adı sık sık aşk dedikodularına karışan oyuncu Kerem Bürsin'in; Erçel ile birlikte yaptığı canlı yayında kafelere gidip maskelerini çıkaran kişiler için söylediği sözler, sosyal medyayı ikiye böldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyuncu Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikiliden Bürsin, yayının sonunda 'Sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sordu.
SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI
Bürsin ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya affedersiniz de salaksınız! I am sorry (Üzgünüm), salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün" dedi.
Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından kafe ve restoranlar, işletmelerin ayakta kalması için kısıtlamalı olarak açılmıştı.
TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i TT listesinde ilk sıraya yerleşti.