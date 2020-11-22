Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de takdirlik performans! Hafızasını kaybeden Serdar Bey milyonları etkiledi!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne daha önce hafızasını kaybeden Serdar Bey'in performansı damga vurdu. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan Serdar Bey yarışmada 125.000 TL'lik soruya kadar geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...