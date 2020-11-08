Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de rekor kırdı! 4.soruya geldiğinde...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in bu geceki bölümüne 4. soruya geldiğinde jokeri kalmayan yarışmacı damga vurdu. Sosyal medya yarışmacının performansını konuştu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 08.11.2020 01:35 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 01:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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